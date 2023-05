Faenza rende omaggio alla Madonna delle Grazie, patrona della città. La festa quest’anno assume un significato particolare dopo i danni prodotti dal maltempo in città e nelle campagne, a scapito soprattutto di cittadini e imprenditori. Una calamità a cui ha fatto seguito l’emergenza dell’incendio alla Caviro, che fortunatamente non ha portato a conseguenze per le persone.

