Dopo l’emissione dell’allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica da parte di ARPAE e per esaminare i possibili scenari e le conseguenti strategie di intervento si è riunito, in Prefettura, il Centro Coordinamento Soccorsi.

La precipitazione, il cui inizio è previsto per le prime ore del mattino di domani fino a mezzogiorno, sarà generalizzata in tutto il territorio provinciale e determinerà un generale innalzamento dei livelli idrometrici di fiumi e canali.

L’intensità prevista delle piogge (20 mm) desta preoccupazione in considerazione della perdurante fragilità delle zone interessate dagli eventi del 2 Maggio.

Procedono, nel frattempo, le operazioni di ripristino degli argini delle zone colpite nonché le attività di svuotamento di terreni e locali allagati dall’esondazione delle acque.

I lavori del Centro Coordinamento Soccorsi sono stati aggiornati alle 23.00 di oggi, quando, alla luce dell’evoluzione degli scenari meteo, si deciderà quale sarà l’assetto del personale e dei mezzi da impegnare stanotte nell’attività di monitoraggio e presidio delle aree a rischio.