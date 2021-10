Tante persone alla fiaccolata per ricordare Ilenia Fabbri

Tanti faentini, una lunga scia di luce ha attraversato Faenza da Piazza del Popolo fino a via Corbara. La fiaccolata in ricordo di Ilenia Fabbri è partita dal centro della città ed è arrivata fino alla casa dove è stata uccisa. Mercoledì inizierà il processo nel quale sono accusati di aver orchestrato un piano per uccidere la donna il marito Claudio Nanni, come mandante, e Pierluigi Barbieri, l’assassino, reo confesso. Alla vigilia del processo, le amiche di Ilenia hanno più volte chiesto giustizia per poi lasciare un cuore con candele e biglietti davanti alla casa e al giardino intitolato alla 46enne.