Sabato 9 ottobre la Pro Loco organizza una nuova visita guidata: “I mesi funesti della Seconda Guerra Mondiale – Da maggio 1944 alla Battaglia di Faenza”. La visita partirà dal Voltone della Molinella e includerà l’ingresso al al Museo della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah. La giornata si concluderà con un concerto di musica yiddish.

Il periodo compreso tra maggio e dicembre 1944 rappresentò per Faenza una vera e propria discesa agli inferi. Innumerevoli incursioni aeree (si stima più di novanta) causarono la morte di più di mille civili e la distruzione di gran parte del centro urbano. Durissime furono le condizioni di vita per la popolazione rimasta in città. Testimonianze dirette raccontano di giornate intere trascorse nei rifugi antiaerei, in condizioni igieniche tremende, in preda alla paura costante e alla rassegnazione per una guerra che pareva non finire mai.

“La nostra visita guidata vuole ripercorrere proprio questi mesi cruciali per la storia della nostra città. Intende evocare il clima che i nostri concittadini si trovarono a vivere, tra privazioni e difficoltà di ogni tipo, subissati da ordini draconiani, ma, al contempo, spesso animati da uno spirito di solidarietà reciproca che, in taluni casi, rappresentò una vera e propria salvezza per il corpo e per lo spirito”.

È richiesto un contributo destinato a fini culturali di 10 euro; 8 euro per i soci Pro Loco Faenza.

Ritrovo ore 15.00, presso Pro Loco – Voltone della Molinella.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati, uso della mascherina, comportamenti adeguati alle normative di emergenza sanitaria, green pass per accedere al museo.

Per informazioni e prenotazioni:

PRO LOCO FAENZA Voltone Molinella 2 – tel. 0546 25231