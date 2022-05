Tamponamento in via Marconi, minicar distrutta. Una donna ricoverata al Bufalini | VIDEO

Una donna è stata trasportata al Bufalini di Cesena in elicottero con il codice di massima gravità dopo un incidente verificatosi prima delle 13 in via Marconi, all’altezza dell’incrocio con via Giuliano Da Maiano. Coinvolti tre veicoli, un furgoncino, una Smart e una minicar Aixam. Ed è stata proprio la donna al volante della Aixam a subire le conseguenze peggiori dell’incidente, un tamponamento. La piccola vettura infatti è stata tamponata dal furgone, è andata in testacoda, ha urtato la Smart e poi si è fermata, con il posteriore distrutto, sulla pista ciclabile di via Marconi. Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Locale della Romagna Faentina. La donna è stata estratta dall’abitacolo della minicar e, dopo aver ricevuto le prime cure, cosciente, è stata caricata a bordo dell’elicottero decollato alla volta del centro traumatologico cesenate. Illesi gli altri due automobilisti coinvolti, l’uomo al volante del furgone e un’altra donna a bordo della Smart.

Numerosi i detriti lasciati sull’asfalto. Durante la registrazione dei rilievi per ricostruire le responsabilità dell’incidente, gli agenti della Polizia Locale hanno mantenuto aperta la viabilità su via Marconi e chiuso invece il passaggio su via Giuliano Da Maiano.