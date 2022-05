Per l’OraSì Ravenna è stata una regular season da record: 20 vittorie, 40 punti, terzo posto in classifica.

Ora iniziano i playoff, un altro campionato, un’altra avventura, da vivere insieme all’intera città. Un’impresa raggiunta in un anno che ha rischiato di non esserci per le vicissitudini dell’estate scorsa, poi tramutate in un’opportunità per un gruppo che si è dimostrato solido e incredibilmente amalgamato.

Si parlerà di questo domani alle 12 con il General Manager Giorgio Bottaro e il coach Alessandro Lotesoriere, in una conferenza stampa che sarà trasmessa in diretta dal PalaCosta sulla nostra pagina Facebook.

Alle 17.30 ci sarà invece un allenamento a porte aperte sempre al PalaCosta per dare a tutto il popolo giallorosso la possibilità di vedere e salutare la squadra prima di questo nuovo, emozionante, appuntamento con la storia.

Prevendita a gonfie vele

Intanto un flusso continuo di tifosi si è presentato questa mattina negli uffici di viale della Lirica 21 per assicurarsi un biglietto per le prime due gare di quarti di finale contro Torino, al PalaCattani di Faenza.

La prevendita per gara1 (sabato 7 maggio alle 18) e gara2 (lunedì 9 maggio alle 20.30) continua nel pomeriggio dalle 17 alle 19, domani dalle 9 alle 13, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19, venerdì dalle 9 alle 13 e sabato dalle 11 alle 13. Biglietti disponibili anche sul circuito vivaticket https://www.vivaticket.com/it/biglietto/g1-ravenna-orasi-vs-reale-mutua-torino/180691

Sabato le biglietterie del PalaCattani apriranno alle 16.30.