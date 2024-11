Sul tratto dell’E45 tra il confine delle province di Forli-Cesena e Ravenna oggi pomeriggio un uomo di 44 anni di Cesena è morto. L’automobilista ha perso il controllo della propria auto viaggiando in direzione nord sbattendo violentemente sul guard rail e poi è stato sbalzato sulla strada. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. L’uomo è morto sul colpo per le ferite riportate. Sul posto gli operatori del 118 con l’elimedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Ravenna. La corsia in direzione Ravenna è stata chiusa al traffico.