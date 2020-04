A partire da ieri e fino al termine dei lavori, l’area del centro storico interessata dall’intersezione fra c.so Mazzini e via Cavour subirà alcune modifiche alla viabilità, per consentire l’esecuzione delle opere di ripristino della pavimentazione in pietra naturale “ROSA DEI VENTI”.

I lavori termineranno presumibilmente nella giornata di venerdì 10 aprile Faenza