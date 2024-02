Domenica 28 gennaio 2024, il BBK di Punta Marina Terme ha ospitato un evento straordinario a beneficio di AGEOP, l’Associazione che dal 1982 si prende cura dei piccoli pazienti dell’oncologia pediatrica dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola – Bologna.

L’iniziativa, ideata da Hilary, nota vocalist Bolognese, con il supporto delle sue care amiche e colleghe Carlotta Voice, ideatrice dell’asta di intimo benefica, e Alexandra, conduttrice della serata, ha visto la partecipazione gratuita di rinomati DJ della riviera, tra cui Gianni Morri, Maurizio Nari, Giuly Furao DJ, Marco Milesi, Ada Rey e Fabione Lokura, i quali si sono esibiti gratuitamente per sostenere i progetti di Ageop, regalando agli ospiti una serata indimenticabile all’insegna della musica e della solidarietà.

Un plauso speciale va anche allo staff del BBK, compresi i baristi, i camerieri, gli chef e i cuochi, che hanno lavorato gratuitamente e hanno contribuito al successo della serata, ricevendo i complimenti degli ospiti per l’eccellenza della cucina. Grazie alla generosità di tutti i partecipanti, sono stati raccolti 5.000,00 euro, fondi che sono stati devoluti ad Ageop e che diventeranno assistenza, accoglienza, ricerca e supporto psicologico a favore bambini che si ammalano di tumore e delle loro famiglie. La proprietà del BBK di Punta Marina merita un ringraziamento speciale per aver messo a disposizione la location e per il loro impegno nell’organizzazione dell’evento. Un sentito ringraziamento va a tutti i presenti che hanno contribuito con la loro partecipazione e il loro sostegno a questo gesto di grande solidarietà.

Un ultimo ringraziamento va ai generosi partners – Ca’ Lunga Vini, Intimo Cose Così , Piccola Stampa Ravenna e Siae di Ravenna, che hanno reso possibile questo evento benefico.

Per ulteriori informazioni su Ageop e sulle modalità per sostenere la loro causa, si invita a visitare il sito web dell’Associazione all’indirizzo [https://www.ageop.org].