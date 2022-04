Il 4 maggio è una data molto importante per gli appassionati di Star Wars. Il gioco di parole “May the FOURTH be with you” che nel 1979 il partito conservatore inglese utilizzò per congratularsi dell’elezione di Margaret Tatcher, venne ripreso poi dai fan di Star Wars per eleggere il 4 Maggio a STAR WARS DAY.

In questo giorno, in tutto il mondo vengono organizzati eventi di ogni tipo e anche l’Italia ha sempre dimostrato di essere pronta a omaggiare una delle saghe più amate di tutti i tempi.

Quest’anno essendo il 4 maggio un mercoledì, gli eventi previsti si svolgeranno quasi interamente nel fine settimana, ma non solo, dopo due anni di interruzione torna il Nerdtrip con la sua seconda edizione tunisina, alla scoperta delle location dove sono state girate alcune delle più iconiche scene di Star Wars e di Indiana Jones.

EmpiRa seguirà tutti questi eventi per regalare agli appassionati una settimana indimenticabile, insieme ai personaggi e ai luoghi che sono ormai diventati parte della nostra vita:

“Dal 1 al 6 maggio vi porteremo con noi su Tatooine con video e foto insieme al nostro presidente Roby Rani e un manipolo di soci che festeggerà non solo il May The Fourth, ma anche i 10 anni della nostra associazione. Durante queste giornate rimanete in attesa di una notifica sui nostri social seguendo l’hashtag #maytheweek22 perché ci saranno diverse live che potrebbero partire in qualsiasi momento!

Ogni sera alle 21 circa i nostri uomini sul campo ci racconteranno la loro avventura con dei recap video giornalieri in diretta dalla Tunisia. Potrete seguirli su tutti i nostri canali social.

Il 4 maggio, a partire dalle 20.30 circa, ci collegheremo con lo Spazio Cinema di Barbarigo a Roma per seguire la presentazione del cortometraggio “The Hunt”, realizzato dal gruppo SOQQUADRA in collaborazione con 501st Italica Garrison e JG ACADEMY SEZIONE ROMA. Durante la serata verrà consegnato all’associazione Onco Beauty l’assegno con le donazioni raccolte durante la produzione del film.

Dulcis in fundo, la settimana di impegni live si chiuderà sabato 7 maggio alle 17.30 con un collegamento in diretta da San Giuliano Terme (Pisa) e Vigevano (Pavia), le piazze dei due eventi dello Star Wars Day in collaborazione con 501st Italica Garrison, Rebel Legion Italian Base, Ori’Cetar Clan, Saber Guild e la Galactic Academy Varykino. I nostri inviati ci racconteranno la giornata di festeggiamenti e per chi non potrà partecipare di persona, sarà un po’ come essere presenti”.

EMPIRA

EmpiRa nasce da un’idea molto semplice, avere un luogo, una piazza, un sito, un tramite comune per tutti gli appassionati di Star Wars, dove condividere in tutte le sue forme la passione per la saga iniziata da George Lucas.

Nel corso degli anni abbiamo raggiunto diversi importanti obiettivi, come la prima parata della 501st Legion Italica Garrison a Ravenna, la proiezione della trilogia classica in pellicola in un vecchio cinema con un vecchissimo proiettore che abbiamo riportato in vita esclusivamente per l’evento, la realizzazione del nostro fan film Sacrificio e per finire, il Ravenna Strikes Back, un evento interamente dedicato a Star Wars che ha richiamato oltre 7000 fan da tutta Italia.

Negli ultimi anni si è aggiunta anche una vera e propria redazione esperta e capace in grado di gestire un magazine online che raccoglie giornalmente notizie e approfondimenti legati all’universo di Star Wars.