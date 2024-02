Al campo sportivo comunale F. Ghigi nei giorni scorsi sono terminati i lavori di ristrutturazione di parte degli spogliatoi. I lavori, durati un paio di mesi, hanno consentito il rifacimento della pavimentazione e del rivestimento, la sistemazione dei bagni e dei servizi doccia, nonché la sistemazione dell’impianto elettrico. Il Comune di Russi ha finanziato l’intervento con un importo di 25 mila euro, ma nel 2023 aveva finanziato anche altre opere per la sistemazione/sostituzione delle lampade dell’illuminazione del campo da gioco con la nuova tecnologia LED.

All’impegno del Comune si è affiancato anche quello delle imprese e degli artigiani che si sono resi disponibili ad aiutare la società sportiva US Russi, che gestisce l’impianto di via Pascoli in convenzione con il Comune, a completare le opere.

«Un ringraziamento particolare – spiega Roberto Monaco, referente della A.S.D. ARANCIONI GIOVANI FALCHETTI, settore giovanile della locale squadra di calcio che riunisce circa 220 ragazzi dai 6 ai 18 anni – va alle ditte Almatek, CEMI, Faccani, ITS Veltro, all’impresa edile Davide Pezzi e a tutti i volontari, tra cui Mirco Turchetti e Gildo Gallamini, che hanno contribuito al risultato».

«Siamo soddisfatti di questo “gioco di squadra” – commenta l’Assessore allo Sport Mirco Frega – che ha permesso di migliorare gli ambienti frequentati ogni giorno da tanti giovani sportivi del territorio. Ancora una volta, a Russi, l’unione fa davvero la forza».