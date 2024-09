Sono state tantissime le risposte al sondaggio on line della Pro Loco di Marina di Ravenna: in una settimana ben 554 persone hanno detto la loro sul senso unico per le auto in viale delle Nazioni nel weekend. Il 57% dei votanti valuta negativamente la misura, il 36,1% positivamente e il 6,9% non ha notato differenze. La raggiungibilità del centro – va ricordato che il senso unico per le auto è in uscita – è peggiorata per il 48,9%, è migliorata invece per il 30,7%. Per il 20,4% la raggiungibilità è rimasta la stessa dello scorso anno. I rallentamenti al traffico sono stati notati soprattutto in serata, al rientro (49,8%). In pochi hanno indicato la mattina come punto critico (13,7%) mentre il 36,5% delle persone che ha risposto non ha avuto problemi di questo tipo. Per gli esercenti di Marina di Ravenna, gli affari sono peggiorati con il senso unico: una grande maggioranza ritiene che la misura abbia impattato negativamente (42%) o molto negativamente (36,4%). A preoccupare è anche la risposta alla domanda: “Tornerai a Marina?”. Il 30,2% delle persone ha risposto “no a causa delle condizioni del traffico e dei parcheggi”. Nonostante le difficoltà evidenziate, le persone che hanno risposto al sondaggio si dividono sul futuro del senso unico: per il 51,3% delle persone deve essere eliminato, il 32,5% ritiene debba rimanere e il 16,2% vorrebbe delle modifiche ad orari o direzione.

Tutti i grafici con le risposte sono consultabili nel sito della pro loco.

Diversi i commenti arrivati. C’è chi fa notare la necessità di maggiori controlli per far rispettare la misura, chi lamenta l’assenza della possibilità di fare un abbonamento per i parcheggi a pagamento chi fa notare un palpabile calo dei turisti nel 2024, con il centro di Marina deserto “perché poco raggiungibile o con pochi parcheggi”. Uno sguardo anche al campione delle persone che hanno risposto: si tratta soprattutto di turisti pendolari (49%), dato seguito dai residenti (26%) e dai proprietari di seconde case o comunque stagionali (20%). Il 2,7% è costituito da esercenti, l’1% da lavoratori e lo 0,6% dai gestori di stabilimenti balneari.

“La partecipazione al sondaggio è andata oltre le nostre aspettative – dice Marino Moroni, presidente della Pro Loco di Marina di Ravenna – e l’unico appunto che mi sento di fare riguarda la scarsa partecipazione degli esercenti rispetto a residenti e turisti. I dati lasciano comunque pochi spazi ad interpretazioni e confermano le nostre impressioni: la misura su viale delle Nazioni ha causato molte difficoltà. Siamo pronti a confrontarci con il Comune, incrociando i nostri dati con quelli a loro disposizione, per studiare delle migliorie per il prossimo anno. Da parte nostra non c’è preclusione, anche se ci piacerebbe che la misura fosse studiata e commentata insieme a persone che vivono e lavorano nel paese. Ci preoccupa molto, in una stagione non esaltante dal punto di vista dei numeri, il fatto che un terzo delle persone dica di non voler tornare a Marina di Ravenna a causa delle misure del traffico. Speriamo naturalmente non sia così ma credo che questo dato debba fare riflettere”.