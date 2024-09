Al MIC torna Superfici d’Autore: designer internazionali omaggiano Gio Ponti

Il 14 settembre inaugura a Faenza, al Museo Internazionale delle Ceramiche, la nuova edizione di Superfici d’Autore, la mostra realizzata in corrispondenza del Cersaie a Bologna e di Tecna a Rimini, dove vengono esposte superfici per la casa disegnate da designer di importanza internazionale. L’edizione di quest’anno è stata pensata come una sorta di appendice alla mostra che il MIC ha voluto dedicare a Gio Ponti. Il museo ha nella propria collezione diverse “Superfici d’autore” realizzate da Gio Ponti e l’esposizione di quest’anno metterà in relazione il lavoro del fautore del “made in Italy” con lavori influenzati dalla sua eredità.