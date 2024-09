Donna uccisa dal marito nella propria abitazione a Ravenna

Donna uccisa a Ravenna nella propria abitazione. Si tratta di un’anziana, soffocata dal marito in una villetta a schiera in via Colombo Lolli, traversa di via Ravegnana, nel borgo San Rocco. Sarebbe stato lo stesso uomo, 78 anni, a chiamare i Carabinieri intorno alle 13.30 e a raccontare quanto accaduto. Le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto, insieme ai soccorritori del 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Non si conoscono ancora i motivi del gesto. Non si esclude possano essere legati alle condizioni di salute della donna, da tempo malata. A fornire le prime risposte saranno i rilievi della scientifica e la deposizione che l’uomo fornirà agli inquirenti.