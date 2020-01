Identificati i ladri delle casette di Natale di Ravenna. Ancora furti in diverse case a Faenza

Sono stati identificati i ladri che nella notte tra sabato 4 e domenica 5 gennaio sono entrati in buona parte delle casette natalizie collocate a Ravenna in piazza del Popolo per tutta la durata delle Festività. Gli individui che hanno colpito in quella nottata sono stati due giovani: uno di 19 anni di nazionalità italiana e l’altro di 22 anni e di nazionalità marocchina, entrambi con precedenti. Hanno forzato le porte di ben sette di queste strutture in legno portando via il denaro lasciato dai commercianti oltre ad alcuni oggetti esposti per la vendita, quali berretti, sciarpe e alimenti. Un furto commesso sotto gli occhi elettronici delle numerose telecamere di piazza del Popolo. I due ragazzi dovranno rispondere del furto e si stanno cercando eventuali altri complici. Il raid alle casette del Natale di piazza del Popolo a Ravenna non è stata l’unica attività criminale a danno del patrimonio a cavallo dell’Epifania. Furti sono stati segnalati in tutta la provincia di Ravenna, in particolare bande di topi d’appartamento hanno colpito nella zona di Bagnacavallo e in diverse case di Faenza