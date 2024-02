In seguito all’incontro svoltosi nei giorni scorsi, anche Sinistra Italiana ha deciso di sostenere la candidatura di Elena Zannoni alle Elezioni Amministrative del prossimo 8 e 9 giugno per la carica di Sindaco del Comune di Lugo.

Si allarga quindi l’adesione alla coalizione di centrosinistra grazie all’intesa trovata sui temi che più sono presenti nell’agenda di Sinistra Italiana: cultura, sanità e ambiente in particolare.

Un’intesa sugellata al termine di un incontro molto cordiale e costruttivo durante il quale Elena Zannoni ha incontrato gli esponenti di Sinistra Italiana Bassa Romagna Lamberto e Ludovica Mordenti e il referente provinciale Alessandro Perini.

“È con estremo piacere – evidenzia la stessa Elena Zannoni – che registro il sostegno anche di Sinistra Italiana alla mia candidatura. Si tratta dell’ennesimo passo verso la costituzione di una coalizione di centrosinistra sempre più coesa e unita, in particolar modo sui progetti futuri e sui programmi che andremo a definire insieme, di giorno in giorno, per il bene di Lugo e di tutto il territorio. In tanti stanno dimostrando di aver a cuore il futuro della nostra città e dell’intera area che rappresenta, e con questa disponibilità potremo costruire un programma ancor più dettagliato e rispondente ai bisogni della comunità. Stiamo proseguendo in questa fase di ascolto che si concretizzerà poi nella redazione definitiva del programma elettorale”.