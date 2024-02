Inizierà ufficialmente martedì la protesta dei trattori davanti al casello dell’autostrada di Faenza. Già oggi però gli agricoltori hanno posizionato i mezzi pesanti ben visibili dalla rotatoria di via Granarolo. Il presidio è di fatto collegato con la protesta che da giorni sta andando avanti al casello autostradale di Castel San Pietro. Nelle giornate di mercoledì e giovedì, i trattori scenderanno in strada. Un corteo percorrerà la zona industriale di San Silvestro, dalla rotatoria dell’autostrada fino al commissariato di Polizia di Faenza e ritorno. La Questura ha rilasciato un permesso per un centinaio di trattori che, in fila indiana, rallenteranno il traffico in particolare lungo via San Silvestro e via Granarolo.

Dopo la manifestazione di giovedì, la protesta potrebbe anche proseguire.