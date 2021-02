Si fingono operatori Ausl e fissano un appuntamento per la vaccinazione a casa, ma a pagamento

Con l’avvicinarsi della campagna vaccinale contro il coronavirus per la popolazione, arrivano purtroppo anche le truffe di finti operatori dell’azienda sanitaria. Il fenomeno è già iniziato in diverse province italiane e in questi giorni è arrivato anche nel ravennate. Bersaglio dei truffatori, come al solito, gli anziani che vengono contattati per ricevere la vaccinazione a casa. La truffa è stata escogitate in quelle zone dove è pronta a partire la vaccinazione agli ultra ottantenni. In questa fase, le persone impossibilitate a muoversi, riceveranno a casa la visita delle squadre vaccinali. Nei distretti dell’Ausl Romagna in realtà una data d’inizio però non è ancora stata fissata. Si attendono le ultime scorte di vaccini per poter programmare, senza spiacevoli sorprese, la prima iniezione e il successivo richiamo.