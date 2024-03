Si è dimesso l’assessore a Turismo, Ambiente, Comunicazione, gemellaggi, politiche giovanili e Innovazione tecnologica del Comune di Brisighella Gian Marco Monti. Come ha comunicato lo stesso Monti, la decisione di abbandonare la giunta Pederzoli, a pochi mesi dalla conclusione del mandato, è stata dettata da esigenze lavorative: “Si prospetta per me un nuovo percorso di lavoro lontano da qui” ha spiegato Monti. “Desidero ancora una volta esprimere la mia gratitudine al nostro grande Sindaco e a tutta la squadra per questi 5 intensi anni passati insieme. Ho fatto tutto ciò che era nelle mie capacità per il bene del paese, nonostante le mille difficoltà attraversate. Brisighella resterà per sempre nel mio cuore”.

Le dimissioni sono state consegnate il 28 febbraio e saranno in vigore dall’1 marzo: “Ringrazio il sindaco per avermi dato la possibilità di fare questa intensa esperienza, per la fiducia e la stima profusa nei miei confronti e ricamb

iata sempre allo stesso modo, stima e fiducia che rimarrà tale anche nel tempo a venire. Ringrazio tutti i componenti della giunta municipale con i quali si è instaurato un rapporto di amicizia e di fiducia reciproca e di condivisione quasi totale delle scelte fatte per il bene di Brisighella”.

Monti ha poi avuto parole anche per i consiglieri comunali: “Ritengo doveroso esprimere la profonda stima nei confronti dei consiglieri di maggioranza e opposizione per il loro impegno e la passione nell’espletamento del loro ruolo politico”

Monti ha infine ringraziato i dipendenti comunali.

A sua volta il sindaco Massimiliano Pederzoli ha voluto ringraziare l’assessore: “A nome mio personale e dell’intera Giunta desidero ringraziarlo per la collaborazione e l’impegno profusi in questi anni, augurandogli ogni successo e soddisfazione per le attività che ha intrapreso lontano da Brisighella”.

Nonostante la legislatura al termine, Pederzoli probabilmente nominerà un nuovo assessore per seguire le deleghe rimaste vacanti “In modo che i cittadini abbiano un puntuale punto di riferimento”, ha spiegato il primo cittadino.