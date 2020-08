Controlli straordinari sui lidi ravennati durante la notte di San Lorenzo da parte della Polizia Locale di Ravenna, in servizio congiunto con i carabinieri della stazione di Marina Romea. Le forze dell’ordine si sono focalizzate quindi soprattutto sui lidi nord (Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini), dove, in due casi, sono state riscontrate violazioni alla normativa anti Covid-19 e al regolamento di igiene per il mancato utilizzo della mascherina da parte del personale di altrettanti locali.

A Marina Romea, gli agenti in servizio hanno inoltre multato uno stabilimento balneare per aver venduto alcolici ad un 15enne. Oltre alla sanzione è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il barista e per il titolare dell’attività.