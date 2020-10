Seduti accanto a Patrick Zaky: alla Biblioteca Classense le sagome dello studente ancora prigioniero in Egitto

Si è svolta oggi nella sala Dantesca della Biblioteca Classense l’iniziativa “Seduti accanto a Zaky” promossa dal Comune di Ravenna insieme alla biblioteca Classense in collaborazione con il Campus di Ravenna dell’Università di Bologna e Amnesty International. L’iniziativa si è svolta sotto forma di conferenza rivolta ad un pubblico composto metà da cittadini e metà da sagome in cartone realizzate dall’artista Gianluca Costantini – raffiguranti Patrick Zaky, studente dell’Università di Bologna da sette mesi detenuto al Cairo, in Egitto. L’iniziativa, sulla linea delle manifestazioni analoghe che si sono svolte a Bologna e in diverse città italiane, si pone l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sulla faccenda affinché il giovane studente possa essere rilasciato al più presto.

Una volta terminato l’incontro, le sagome di Patrick Zaky continueranno ad essere presenti all’interno delle sale della biblioteca Classense, nelle biblioteche del Sistema bibliotecario urbano e nelle sale delle biblioteche del Campus di Ravenna.