Bertozzi (Fratelli d’Italia) contro la nuova giunta: “Preoccupano i 5 Stelle e lo spostamento verso sinistra del Pd”

La giunta non è ancora formata e già Fratelli d’Italia spara a zero sulla nuova amministrazione comunale. Diversi gli obiettivi: il Partito Democratico, i vecchi e i nuovi renziani e il Movimento 5 Stelle. Il neo capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Bertozzi, parte quindi subito all’attacco della maggioranza senza neanche aspettare di entrare in consiglio comunale. Un attacco per cercare anche di smarcarsi dagli alleati del centrodestra o per cercar di dar loro una scossa. Sono questi infatti giorni durante i quali Lega e Insieme per Cambiare si stanno rimpallando le colpe per la sconfitta elettorale. E i toni non sono dei più teneri.