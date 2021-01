Scuole superiori, gli studenti segnalano gli assembramenti per frequentare le lezioni in sicurezza

Lo scorso 19 gennaio, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e l’assessore all’istruzione Ouidad Bakkali, hanno incontrato in modalità telematica i rappresentanti di istituto delle scuole superiori della città per avere con gli studenti un confronto sulle criticità registrate dalla riapertura delle scuole. Durante l’incontro, i ragazzi hanno illustrato anche un sistema di segnalazioni online che permetterà di comunicare più facilmente con l’amministrazione e di far presente alle autorità competenti eventuali assembramenti fuori da scuola o sui mezzi pubblici, che rimangono una delle principali problematiche.