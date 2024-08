È stato approvato dalla Giunta il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della copertura piana della scuola seconda di primo grado Zignani, a Castiglione di Ravenna. I lavori avranno un costo di 41.700 euro e inizieranno i primi giorni di settembre, per terminare prima dell’inizio dell’attività scolastica.

“Si tratta – ha spiegato l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – di un intervento necessario per rendere sempre più efficienti e funzionali le infrastrutture scolastiche, garantendo maggiore qualità ai nostri studenti”.

La scuola secondaria di primo grado è posta al primo e secondo piano di un fabbricato realizzato in momenti differenti e che ospita al piano terra anche la scuola primaria. Oggetto dei lavori sarà la parte di edificio realizzato successivamente, come ampliamento del corpo scolastico principale. Attualmente sono presenti gravi infiltrazioni di tale copertura che hanno reso inagibili le due aule sottostanti. L’intervento prevede la rimozione dell’attuale sistema di copertura con una copertura piana in guaina ardesiata.