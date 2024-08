Lunedì 26 agosto riapre la biblioteca comunale «Fabrizio Trisi» di Lugo dopo la consueta pausa estiva.

In queste settimane sono stati apportati piccoli interventi migliorativi, pensati per rendere sempre più piacevole l’esperienza dei cittadini in biblioteca, in attesa delle nuove iniziative autunnali.

Sono stati riallestiti diversi ambienti: al piano terra, nello spazio lettura quotidiani e riviste e nella sala Terradimezzo, sono state montate nuove scaffalature, donate lo scorso anno alla biblioteca dal Comune di Volpago; l’area ingresso è stata dotata di nuovi espositori a muro per esporre le novità librarie.

La sala esposizioni accoglie ora le nuove teche acquistate alla fine dello scorso anno grazie a un contributo straordinario post-alluvione della Regione Emilia-Romagna: le vetrine vanno a sostituire le storiche teche in legno, pesantemente danneggiate dall’acqua, e offriranno un sistema di illuminazione interna che migliorerà la fruibilità delle future mostre.

Anche la sezione ragazzi è stata oggetto di manutenzione: al secondo piano i visitatori troveranno nuovi appendiabiti più funzionali all’ingresso, e la stanza dedicata ai piccoli lettori da 0 a 10 anni perfezionata per aumentare la luminosità dello spazio e renderlo ancora più accogliente.

L’orario di apertura fino al primo settembre è dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì, mercoledì e giovedì anche al pomeriggio dalle 16 alle 19.