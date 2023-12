È da ieri ufficiale la notizia del finanziamento a fondo perduto di un milione di euro che consentirà il ripristino e la ristrutturazione della Scuola Materna, chiusa dallo scorso maggio e risultata pesantemente colpita dall’alluvione.

Il finanziamento comprende 825.000 euro derivanti dalla donazione di Enel Cuore Onlus e 175.000 euro dalla struttura commissariale. In queste settimane è iniziato l’iter progettuale che porterà nel prossimo anno a realizzare i lavori di ripristino e le opere di miglioria della scuola.

“Desidero ringraziare Enel Cuore Onlus per la donazione fatta alla nostra comunità – dichiara il sindaco Luca Della Godenza – Ripristinare la Scuola Materna è un obiettivo fondamentale per tutta la cittadinanza. Ringrazio inoltre l’assessora regionale Paola Salomoni e la commissione regionale alla scuola per l’impegno e l’attenzione dimostrati, e la struttura commissariale per la compartecipazione economica alla spesa. Il gioco di squadra ci ha portato a raggiungere il primo obiettivo, ovvero quello di avere il finanziamento per il ripristino, ora lavoriamo per far sì che dal prossimo settembre i bambini possano tornare nella loro scuola. Un ringraziamento sentito e doveroso, inoltre, lo portiamo a tutto il personale scolastico, agli alunni e alle famiglie che in questi mesi hanno collaborato per rendere la situazione provvisoria la migliore possibile. Il vostro impegno è stato, ed è, davvero prezioso!”.