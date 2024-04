Tra le giornate di giovedì 4 e venerdì 5 aprile sono comparse scritte dal richiamo nazista a Castel Bolognese. Una in particolare col nome di Hitler e annesso un cuore, poi una svastica e altri disegni vari, nelle pareti delle serre di un residente a Castel Bolognese.

Non è la prima volta che avviene un episodio simile: era successa la stessa cosa anche ai primi giorni di febbraio, sempre nello stesso luogo.

Secondo i residenti della zona, i vandali sono passati dal Mulino Scodellino per raggiungere il campo dove si trovano le serre deturpate

.

“Mi auguro che gli autori di questo gesto possano comprendere la gravità e la stupidità di quanto commesso. Nessuno può e deve restare indifferente.

Ho denunciato questi fatti anche al Sindaco e alle forze dell’ordine chiedendo di fare le dovute indagini per individuare questi personaggi” dichiara Lucio Borghesi, già presidente dell’Anpi a Castel Bolognese.