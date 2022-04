Scossa di terremoto a Firenzuola avvertita in molte zone della Provincia di Ravenna pochi minuti prima delle 18 di martedì pomeriggio.

Le strumentazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato la scossa alle 17.48, con una magnitudo di 3.8 a 6 Km a nord di Firenzuola, in provincia di Firenze, a 14 km di profondità.

La scossa, dall’Appennino, è però stata avvertita in Emilia e in Romagna, da Modena a Ravenna.

Qualche minuto dopo la prima scossa, alle 17.53, i sismografi hanno registrato un altro terremoto, magnitudo 2.4, a 6 Km da Monghidoro, in provincia di Bologna, a 17 km di profondità.