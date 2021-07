Violento scontro in tarda mattinata tra una moto e due vetture in viale Alberti, dalle prime ricostruzioni pare il motociclista abbia sbattuto nelle due auto ferme per un attraversamento pedonale. Il motociclista nell’impatto e poi caduto sull’asfalto, soccorso dal personale del 118 intervenuto prontamente che verificando la media gravità ha preferito l’intervento dell’elicottero per il trasporto al Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Locale per la gestione del traffico e per i rilievi.