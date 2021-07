La lista civica La Pigna ha avviato la propria campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative con un incontro tenuto lo scorso giovedì 8 luglio a San Pietro in Campiano. La scelta risponde alla volontà della candidata a sindaco di Ravenna per l’Alleanza civica guidata da La Pigna Veronica Verlicchi di iniziare ufficialmente la corsa alle elezioni da un luogo simbolicamente “roccaforte” del Partito Democratico.