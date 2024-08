Incidente nella notte lungo l’autostrada A14 bis, a quasi un chilometro di distanza dall’uscita per Bagnacavallo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, si sono scontrate una Volkswagen Polo e una Ford Fiesta. Dopo l’impatto, la Fiesta ha cappottato. Sul posto sono intervenute 3 ambulanza del 118, l’automedica partita da Ravenna e i Vigili del Fuoco sempre di Ravenna. I due occupanti della Fiesta hanno subito le conseguenze peggiori dall’incidente, ma non sono in pericolo di vita. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità. Più lievi i traumi e le ferite riportate dagli occupanti della Polo, trasportati al Santa Maria delle Croci di Ravenna.