Il sindaco Luca Della Godenza ha comunicato la chiusura del parco fluviale del Senio, a Castel Bolognese, appena inaugurato a causa del crollo dell’argine sul quale transita la ciclovia. La zona è stata delimitata da apposite transenne. Alla popolazione è raccomandato di non avvicinarsi alla zona perché non è escluso possano verificarsi nuovi crolli.

Sarà attiva da venerdì a Castel Bolognese una colonna mobile di 12 squadre della Protezione Civile per offrire ulteriore supporto alle operazioni post alluvione.

Saranno di sede al campo sportivo Bolognini e saranno operative in attività svolte di concerto con ufficio tecnico.

“In merito ai danni sia pubblici che privati siamo in attesa delle linee guida per la raccolta ed il censimento che saranno tempestivamente comunicati anche alla luce dello stato di emergenza appena emanato dal Governo che ringraziamo” spiega il sindaco.

“Da ieri sera e per tutta la notte è attiva una vigilanza anti sciacallaggio da parte delle forze dell’ordine sul territorio maggiormente colpito dall’alluvione”