La decisione è arrivata poche ore fa: LUGORUN è confermata e domenica 7 l’evento previsto con arrivo e partenza dal piazzale del Pavaglione si svolgerà regolarmente, anche se con alcune novità sostanziali alla base dell’intera macchina organizzativa.

Sono state ore di confronti e attente valutazioni quelle trascorse dalla dirigenza della Uisp Ravenna-Lugo e di tutto lo staff organizzativo di LugoRun con l’Asd Liferunner in prima fila. L’esondazione dei corsi d’acqua che ha travolto diversi territori limitrofi a quello lughese ha imposto ragionamenti imprevedibili solo pochi giorni fa. È stato necessario valutare attentamente l’emergenza che si è consumata nelle aree attraversate dai fiumi e dai torrenti in piena, cercando di capire se la criticità poteva in qualche modo intaccare il livello di sicurezza dell’evento, così come è stato fondamentale il confronto con le istituzioni preposte e con le forze dell’ordine, nonché con tutte le associazioni del Terzo settore e con quelle di Protezione Civile. Stabilito che non sussistono criticità particolari lungo il percorso cittadino e verificata la disponibilità del personale sulle strade nonostante il grande impegno profuso nelle scorse ore sugli argini dei fiumi e nelle aree alluvionate, ecco la decisione di proseguire con lo svolgimento di LugoRun.

“Ci siamo trovati a pensare attentamente a come procedere – spiega Gabriele Tagliati, presidente di Uisp Ravenna-Lugo – perché per prima cosa abbiamo voluto accertarci che non vi fossero dubbi sulla sicurezza e, al contempo, per non mancare di rispetto nei confronti di tutte quelle famiglie colpite dall’alluvione. Anzi, nello spirito del nostro ente di promozione sportiva e sociale, che anche Liferunner e tutta l’ampia struttura Uisp hanno sposato, abbiamo iniziato subito a ragionare su come aiutare portando anche il nostro contributo. Ed è qui che abbiamo avuto la conferma di come la generosità e la disponibilità dei romagnoli sia davvero incredibile. Sin dal primo momento non abbiamo avuto dubbi: se LugoRun si fosse potuta svolgere, l’utile della manifestazione sarebbe dovuto andare in favore dei tanti cittadini colpiti così duramente dall’ondata di piena e dalla tracimazione dei fiumi”.

“LugoRun si potrà svolgere regolarmente – sottolinea poi Alessandro Mantella, responsabile delle attività di Uisp Ravenna-Lugo e riferimento per questo evento – anche, o soprattutto, per la grande disponibilità garantita dai volontari che, dopo aver trascorso ore ed ore ad aiutare le famiglie alluvionate o a vigilare sui fiumi in piena, saranno al nostro fianco. Un ringraziamento particolare va alla Polizia Municipale della Bassa Romagna. Senza di loro e senza una disponibilità ed una sensibilità non comune, la gara sui 21Km non avrebbe certo potuto essere disputata”.

Dunque LugoRun si svolgerà regolarmente e l’utile della manifestazione verrà messo a disposizione delle famiglie alluvionate. Domenica mattina inoltre, ai banchi della Consulta del Volontariato dei Comuni della Bassa Romagna, ogni cittadino potrà effettuare una donazione liberale per fronteggiare l’emergenza idraulica nei territori limitrofi.

ISCRIZIONI E RITIRO PETTORALI, SI CONSIGLIA IL SABATO POMERIGGIO

Si ricorda che per le ultime iscrizioni alla 21K e quelle alla ludico-motoria da 9km sarà allestito un gazebo nel piazzale del Pavaglione sabato 6 maggio dalle ore 14 alle 19 e domenica dalle ore 8 fino a pochi istanti prima della partenza. Gli organizzatori consigliano caldamente tutti gli interessati a recarsi al gazebo nel pomeriggio di sabato, evitando, se possibile, iscrizioni all’ultimo momento nella mattinata di domenica che potrebbero comportare lunghe attese e rallentamenti nell’organizzazione complessiva dell’evento.