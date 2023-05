Proseguono senza sosta le attività di ripristino e soccorso, coordinate dal Centro Operativo Comunale in costante collegamento con il Centro Coordinamento Soccorsi in capo alla Prefettura di Ravenna.

Il Comune di Bagnacavallo ha attivato un numero per aziende e privati che avessero bisogno di aiuto per sgomberi, pulizie e ripristini.

Il numero è 0545 280876, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Accanto alle attività di soccorso coordinate dalla Protezione Civile, la cittadinanza si è mobilitata in queste ore per aiutare famiglie e imprese in difficoltà. Chiunque volesse partecipare come volontario può mandare la propria disponibilità al numero Whatsapp 333 2409767, attivo dalle 8 alle 20, e iscriversi all’Albo del volontariato civico individuale. Il Gruppo comunale di Protezione Civile dislocherà le persone in base alle richieste pervenute.

Si ricordano inoltre i numeri per le emergenze:

– 337 1208726: posto di comando avanzato dei Vigili del Fuoco al Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo per richiedere soccorso per difficoltà legate all’impraticabilità delle strade.

– 800 072525: numero verde della centrale operativa della Polizia locale.