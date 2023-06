Abbattute le piante lungo la pista ciclabile per Punta Marina

Distrutte le piante della ciclabile di via Canale Molinetto. Un tempo, lungo la ciclabile che collega Ravenna a Punta Marina, stavano crescendo alcune piante di ligustro e alloro. Le avevano messe a dimora qualche anno fa diverse associazioni del territorio (Legambiente, Fiab, Associazione Naturista, Emergency, Skillshare Ravenna) e singoli cittadini all’interno di un progetto autorizzato dal Comune di Ravenna, che aveva ottenuto anche il contributo di altre realtà del territorio: “A-mare nel verde”. Erano un centinaio. Ai ravennati e ai fruitori della pista ciclabile era poi stato chiesto di partecipare al progetto contribuendo ad innaffiare le piante, scelte per altro fra tipologie che non necessitano di un gran fabbisogno di acqua. Molti i ravennati che avevano aderito, ognuno adottando una piantina