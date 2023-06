La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino straniero per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Qualche giorno fa, poco prima della mezzanotte, un equipaggio della Polizia Stradale di Ravenna in servizio di pattugliamento sulla Statale 16 Adriatica, ha intercettato all’altezza della città un mezzo pesante. Il veicolo stava viaggiando a velocità elevata e aveva investito la segnaletica a delimitazione di un cantiere stradale. Stava quindi rappresentando evidentemente un serio pericolo per l’incolumità pubblica.

I poliziotti, dopo aver intimato invano più volte l’alt al conducente dell’autoarticolato, sono stati costretti ad effettuare un difficile inseguimento che si è concluso diversi chilometri dopo.

Il guidatore, un 65enne cittadino straniero, unico passeggero, si trovava in evidente stato di alterazione psico-fisica, e pertanto, è stato sottoposto alla misurazione del tasso alcolemico, che è risultato pari a 2,16 g/l.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Inoltre, è stato sanzionato per le molteplici violazioni al Codice della Strada commesse, la patente è stata ritirata e l’autoarticolato sottoposto al provvedimento del fermo amministrativo.