Vaccinazioni: dal 26 potrebbe arrivare il via per gli over 60. Si cerca un chiarimento per il personale scolastico

Dal 26 aprile via alle vaccinazioni agli over 60. Nella diretta streaming andata in onda lunedì sera, a cui hanno partecipato il sindaco di Faenza Massimo Isola, la direttrice del distretto sanitario faentino Donatina Cilla e la consigliera regionale Manuela Rontini, sono stati anticipati alcuni temi riguardanti il proseguimento della campagna vaccinale. Qualora siano confermati gli arrivi dei vaccini in regione, non darlo per scontato ormai è d’obbligo, la campagna vaccinale subirà un’ulteriore accelerata allargando agli over 60 la disponibilità a vaccinarsi. Nel frattempo si sta cercando di far chiarezza sulle vaccinazioni per il personale scolastico, bloccate dal governo per coloro che devono ancora ricevere la prima dose, circa il 30% dei lavoratori nel nostro territorio. Infine è iniziato il percorso legislativo-burocratico per consentire le vaccinazioni anche all’interno delle aziende.