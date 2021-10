Un impatto molto violento, l’avantreno completamente distrutto, un automobilista ricoverato con il codice di massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Giovedì pomeriggio, intorno alle 14.30, grave incidente stradale in via Stradone a San Bernardino di Lugo. Le dinamiche sono al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna. Il violento impatto è avvenuto fra una mercedes e un camion all’altezza di un cantiere stradale in via Stradone. Ad avere la peggio è stato l’automobilista, un 52enne, trasportato al Bufalini dal personale del 118 arrivato sul posto. Illeso invece il conducente del mezzo pesante.

Per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza e per permettere di registrare i rilievi dell’incidente, via Stradone è stata chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni.