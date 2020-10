37enne ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dopo un frontale avvenuto nel pomeriggio di sabato lungo la Casolana. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30. La donna stava percorrendo la Casolana in direzione di Riolo Terme a bordo di una Smart quando è avvenuto lo scontro con un autobus. La Smart, dopo l’urto, si è cappottata e si è arresta a lato della carreggiata capovolta su un fianco. La 37enne è stata soccorso dagli operatori del 118, intervenuti con ambulanza ed elicottero. Il personale sanitario ha quindi predisposto il trasferimento con il codice di massima urgenza al Bufalini di Cesena, dove l’automobilista è arrivata con il codice di massima gravità. Illeso invece il conducente dell’autobus e l’unico passeggero a bordo del mezzo. Per ricostruire le dinamiche dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale.