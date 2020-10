Sono in corso da domenica sera le ricerche di una persona scomparsa sopra le colline di Fognano. L’uomo, un 57enne, si era recato nei boschi nella giornata di domenica alla ricerca di tartufi. Non vedendolo tornare a casa e non avendo notizie, i parenti hanno chiamato i soccorsi. In campo sono scesi volontari, carabinieri, unità cinofile e vigili del Fuoco. Un elicottero sempre dei vigili del Fuoco ha iniziato a sorvolare il comune di Brisighella dall’alto mentre le squadre di sommozzatori hanno iniziato a cercare l’uomo lungo i corsi d’acqua. Le ricerche purtroppo non hanno dato esito positivo nella giornata di lunedì