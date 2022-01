Un’altra partecipazione in Coppa del Mondo. Comincia molto bene il 2022 per il Circolo Ravennate della Spada. E’ arrivata infatti l’autorizzazione, da parte del Commissario Tecnico della Spada azzurra Dario Chiadò, alla partecipazione di Martina Bombardi alla Coppa del Mondo Under 20 di spada che si svolgerà a Udine sabato 8 e domenica 9. La spada femminile è in programma nella giornata di domenica e Martina sarà una delle 20 portacolori azzurre in gara. L’atleta di Ravenna, dopo la sua prima convocazione in azzurrino al tradizionale collegiale di Vigna di Valle dedicato all’under 20 e la partecipazione alla prova di Coppa del Mondo di Lussemburgo di inizio dicembre è ora chiamata ad una nuova esperienza internazionale, questa volta all’interno dei confini nazionali. Si tratta di una manifestazione da sempre particolarmente partecipata dalle nazioni più forti nella spada, e nonostante i problemi pandemici il numero di iscritti la tradizione è confermata.

Per la società presieduta da Angelo Marri questa ulteriore partecipazione rappresenta un particolare motivo di orgoglio, essendo Martina Bombardi l’unica spadista under 20 donna di tutta regione ad essere al momento nel giro della nazionale.

Ad accompagnarla a fondo pedana ad Udine sarà il tecnico Devis Brunello, che da inizio stagione ha rafforzato lo staff del sodalizio di via Falconieri.