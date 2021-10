Scelta la rotatoria da intitolare a Fausto Gresini: sarà decorata con un’opera in ceramica | VIDEO

Faenza intitolerà una rotatoria a Fausto Gresini. La scelta del sindaco è ricaduta sulla rotatoria all’incrocio fra via Pana, via San Silvestro e via della Punta che porta proprio allo stabilimento faentino del Team Gresini, porta d’accesso di un’importante area per la Motor Valley manfreda. Bisognerà ora aspettare il parere della Prefettura per ottenere la deroga alla legge che impone di aspettare 10 anni dalla scomparsa prima di un’intitolazione. Ma nel recente passato sono già state diverse le eccezioni. L’ultima proprio a Imola, sempre in memoria di Fausto Gresini. La proposta è già stata presentata in commissione toponomastica e al Palazzo del Governo dopo la richiesta avanzata dal consiglio comunale la scorsa primavera. La rotonda sarà inoltre decorata con un’opera che rientrerà all’interno del Museo all’Aperto della città