Löwengrube, l’italianissima catena di birrerie che promuove l’autentica esperienza di ristorazione bavarese, ha inaugurato oggi una nuova bierstube a Ravenna. Anche a Ravenna sarà possibile rivivere le atmosfere dell’Oktoberfest in modalità permanente, sorseggiando le birre storiche di Monaco e gustando i piatti tipici della cucina bavarese e alto-atesina.

La nuova bierstube di Ravenna si inserisce nella cornice del nuovo parco commerciale Teodorico, in Via Manlio Travaglini 37, all’interno di un edificio indipendente che può ospitare fino a 350 persone (fra sale interne e biergarten esterno, il “giardino della birra” così tipico dei ristoranti bavaresi). Il locale è stato realizzato applicando il concept store del brand: 630mq ospiteranno all’interno l’area Oktoberfest con spazi ampi per ospitare i gruppi, lo spazio family con adiacente area kinder montessoriana per i giochi dei bambini e la zona più appartata adatta a coppie e piccoli gruppi di amici. I 230 mq di area esterna permetteranno invece ai clienti di ristorarsi all’aperto.

La scelta di aprire un nuovo locale a Ravenna fa capo allo stesso gruppo di imprenditori locali che ha già al suo attivo dal 2019 il ristorante di Bologna e dalla scorsa primavera quello di Modena, un locale dalle dimensioni davvero grandiose, in cui ogni più piccolo dettaglio riporta alle atmosfere dell’Oktoberfest. Il nuovo punto vendita di Ravenna dà lavoro a 30 persone in tutto, che si aggiungono alle 70 già impiegate a Bologna e Modena. È già in programma la quarta apertura nella regione a Reggio Emilia prevista entro la primavera 2022. La catena fondata dai due imprenditori italiani Pietro Nicastro e Monica Fantoni prevede di chiudere l’anno 2021 con 30 locali attivi.