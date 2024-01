“Il Consigliere comunale Matteo Parrucci per conto de “La Torre Civica” presenta cinque interrogazioni.

Le interrogazioni sono relative alle tempistiche dell’apertura delle poste, prefabbricato sito in piazza, che doveva essere sostituito nel periodo invernale dal camper di fronte al Municipio;

Chiediamo delle opere pubbliche affidate alla struttura commissariale e la situazione dello stadio e del palazzetto dello sport;

Inoltre si chiederà all’amministrazione comunale quali sono le tempistiche sulla sistemazione delle pensiline della fermata degli autobus per rendere più umana l’attesa per chi usufruisce del servizio di trasporto pubblico; infine si chiedono gli accordi previsti alla base del contratto stipulato per la caserma dei Carabinieri.”

Matteo Parrucci, Consigliere comunale;

Gruppo “La Torre Civica”.