Nello scorso mese di dicembre è nato ufficialmente il Comitato “Spasso in Ravenna” con l’intento dichiarato di promuovere e valorizzare il centro storico con una serie di iniziative comuni. Il fine è quello di coinvolgere tutti i commercianti mettendo a loro disposizione, e di conseguenza a disposizione dei cittadini, una struttura aperta e collaborativa.

Il progetto è realizzato dalle associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e CNA con il contributo del Comune di Ravenna e il sostegno de La Cassa di Ravenna. Si intende mettete in cantiere una serie di date in occasione delle quali lanciare iniziative che sappiano attrarre clientela e favorire la ripartenza in questo periodo difficile e delicato.

In tempi strettissimi e come primo passo comune, è stata ideata una promozione legata a San Valentino, rappresentata dallo slogan “Un regalo a chi regala”.

Fino a Domenica 14 Febbraio, gli esercenti che vorranno aderire all’iniziativa potranno esporre la locandina in allegato alla presente. L’idea è semplice e immediata: tutti coloro che effettueranno un acquisto in occasione della festa degli innamorati, riceveranno a loro volta un regalo dal negoziante coinvolto, regalo che sarà diverso a seconda del punto vendita e potrà essere scelto da voi stessi in totale libertà.

Le date previste per le prossime iniziative sono invece quelle di Lunedì 8 Marzo con la Festa della Donna, in collaborazione con Linea Rosa Ravenna, e di Venerdì 19 Marzo con la Festa del Papà. Nei prossimi giorni sarà nostra premura segnalarvi modalità e caratteristiche.

“Quella che stiamo portando avanti è un’idea di comunità aperta e collaborativa, una comunità commerciale che sappia coinvolgere tutti, rilanciare e valorizzare la città ampliando occasioni di vendita e di aggregazione. Un luogo dove le idee saranno accolte con entusiasmo perché solo lavorando insieme e condividendo i nostri progetti potremo davvero rendere concreta l’idea di una Ravenna aperta, inclusiva e propositiva” affermano le Associazioni di categoria.