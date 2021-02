Omicidio di Ilenia Fabbri: gli investigatori al lavoro per restringere il cerchio delle ipotesi

Continuano gli esami della scena del delitto nell’appartamento di via Corbara da parte degli investigatori per cercare di far luce sull’omicidio di Ilenia Fabbri. Gli inquirenti sono alla ricerca di elementi che aiutino a dare un’identità all’assassino della donna. Al momento nessuna persona è stata iscritta nel registro degli indagati e si sta anche valutando il delitto su commissione. È chiaro che, chiunque sia entrato in casa, fosse attentamente preparato. Ha aspettato che la vittima fosse sola, ha raggiunto Ilenia Fabbri al piano superiore e l’ha aggredita per poi ucciderla al piano inferiore, la tavernetta adibita a cucina.