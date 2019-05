La Cooperativa Spiagge Ravenna ha il piacere di comunicare che da sabato 25 maggio parte il servizio di salvataggio nelle spiagge del Comune di Ravenna che durerà, continuativamente, fino a domenica 14 settembre.

Con l’inizio della stagione diventa fondamentale un richiamo all’osservanza delle norme tese a garantire un sicura ed ordinata fruizione della spiaggia e degli antistanti specchi d’acqua da parte di tutti, a partire dai turisti e dal loro corretto rapporto con la spiaggia e con il bagno, per arrivare agli assistenti ai bagnanti, che svolgono opera meritoria e importante, affinché continuino ad operare con il massimo impegno e professionalità per prevenire eventuali incidenti ai bagnanti.

Sono appena terminati anche i momenti di aggiornamento degli oltre 90 marinai di salvataggio assunti, ragazzi e ragazze con regolare brevetto di idoneità, rilasciato dopo un esame di fronte a ufficiali della Capitaneria di Porto e al termine di corsi organizzati dagli enti di formazione preposti, attraverso un serio lavoro di grande responsabilità e delicatezza.

Cogliamo l’occasione per ringraziare questi giovani, debitamente controllati dalla locale Capitaneria di Porto – Guardia Costiera nonché dai responsabili delle Cooperativa Spiagge Ravenna, cooperativa che per conto degli stabilimenti balneari finanzia e gestisce il salvataggio, preparati ed in continuo aggiornamento, per il loro apporto fondamentale alla qualità di un servizio così importante, anche come immagine turistica del nostro litorale, qualità che da sempre, e lo diciamo con orgoglio, rappresenta uno splendido biglietto da visita, fatto di efficienza e professionalità, da molte altre zone visto come esempio da seguire.

Oltre all’importante, per quanto discreto lavoro degli assistenti ai bagnanti è di fondamentale importanza la struttura organizzativa che c’è alle spalle: l’intero litorale ravennate da Casalborsetti a Lido di Savio, compresi alcuni tratti di spiaggia libera, viene coperto in alta stagione da 75 postazioni, chiaramente visibili e caratterizzate da torrette di avvistamento, uniformemente distribuite lungo il territorio e coordinate tra loro attraverso una rete di collegamenti radio ed un puntuale servizio a mare garantito dal nostro mezzo nautico per un più efficace appoggio logistico alle postazioni.

Ricordiamo che in circa metà delle torrette di avvistamento è presente il defibrillatore, oltre a un servizio di coordinamento e gestione di sedie speciali per disabili che permette loro di entrare in acqua in sicurezza.

Da qualche anno è inoltre in funzione un pick-up attrezzato per una sempre più qualificata assistenza ed una pronta sostituzione dei dispositivi danneggiati.

A tutto ciò si aggiunge la puntuale delimitazione dell’area balneabile con boe e la fornitura di tutta l’attrezzatura occorrente per un primo intervento di soccorso (palloni ambu, pocket-mask, cannule, collegamento radio tra assistenti ai bagnanti, etc.).

Da questa stagione sulle tradizionali divise rosse degli assistenti ai bagnanti apparirà il logo dell’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna “Ravenna Tourism Italian Beauty Experience” al fine di rafforzare il concetto di servizio qualificante l’offerta turistica del nostro territorio.

Serve ovviamente la massima collaborazione e attenzione da parte di tutti, turisti per primi.

Il mare va amato ma anche temuto e rispettato.

Ci preme sottolineare inoltre il prezioso apporto che ci forniscono ogni anno gli enti impegnati sul territorio come la Capitaneria di Porto di Ravenna – Guardia Costiera, il 118 e il Comune di Ravenna che ci auguriamo di avere sempre al nostro fianco a collaborare nell’espletamento di uno dei servizi più importanti qual è quello volto alla salvaguardia della vita umana