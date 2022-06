In vacanza al mare sulla riviera emiliano-romagnola con internet gratis.

È partito da Cervia-Milano Marittima (Ravenna) il piano regionale per coprire entro il 2024 con la banda ultra-larga ad accesso libero e gratuito l’intera costa che va dai lidi ferraresi a Cattolica.

Il primo stralcio da 350.000 euro che fa parte del più ampio piano della Regione da 3,5 milioni e che rientra nel più ampio progetto dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna realizzato dalla controllata Lepida, è stato inaugurato questa mattina a Milano Marittima. Presenti, gli assessori regionali all’Agenda digitale, Paola Salomoni, e al Turismo, Andrea Corsini, oltre al sindaco di Cervia, Massimo Medri.

Sono circa sette i chilometri di lungomare interessati dall’entrata in funzione della rete veloce targata ‘EmiliaRomagna WiFi’, più alcune altre aree limitrofe. Il servizio gratuito è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni e senza bisogno di registrazione. “Un piano ambizioso per rendere l’offerta turistica della nostra riviera sempre più competitiva e al passo con i tempi, anche nel campo dei servizi digitali – hanno affermato gli assessori Salomoni e Corsini – Come Regione abbiamo l’obiettivo prioritario di favorire l’accesso di tutta la popolazione e delle imprese ai servizi wi-fi a banda ultra-larga da 100 Megabyte al secondo”.

“Abbiamo compreso con la pandemia quanto oggi lo smart working sia diventato un modello di lavoro apprezzato da molte aziende, allo stesso tempo in questi ultimi due anni è cresciuta la necessità, da parte dei nostri ospiti, di avere costantemente una connessione rapida e veloce”, ha detto il primo cittadino.

(ANSA)