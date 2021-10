Il Romagna RFC centra il terzo successo consecutivo con una netta vittoria per 57-0 sul Civitavecchia Rugby, sul campo di casa dello Stadio del Rugby di Cesena

Dopo un primo quarto d’ora abbastanza equilibrato, in cui il Romagna tiene a bada un Civitavecchia arrembante e aggressivo, una serie di calci di punizione guadagnati dai galletti cambia il volto della partita: con 4 piazzati affidati al piede di Giannuli i padroni di casa nel giro di un quarto d’ora si portano avanti per 12-0 e prendono il pallino del gioco.

L’iniziativa è tutta nelle mani dei galletti, che in chiusura del parziale arrotondano con una meta segnata da Manuzi e trasformata da Giannuli, così da chiudere il tempo sul 19-0.

Nella ripresa il copione non cambia e il Romagna continua a tenere alto in ritmo e a far valere la propria superiorità in mischia: al 4’ arriva la seconda meta della giornata, segnata da Buzzone e di nuovo trasformata da Giannuli, che poco dopo arrotonda ulteriormente con un altro calcio piazzato. L’iniziativa dei romagnoli prosegue e al quarto d’ora di gioco arriva la terza meta, con Maroncelli che serve un buon pallone a Sergi, che schiaccia proprio in mezzo ai pali, per la facile trasformazione di Giannuli.

I galletti vanno a caccia della meta del bonus, che arriva dagli sviluppi di una touche e porta ancora la firma di Manuzi: nonostante la posizione angolata Giannuli si conferma anche in questa occasione. Con la partita ormai indirizzata a proprio favore, il Romagna gestisce il vantaggio e nell’ultimo quarto di gara trova altri due buoni spunti per altrettante mete, prima con Giannuli, poi con Scermino, chiudendo la partita con un secco 57-0.

I galletti chiudono dunque nel migliore dei modi questa prima parentesi del campionato, dato che ora sono attesi da due settimane di stop: dopo il turno di riposo in programma domenica è infatti prevista la pausa del campionato e torneranno in campo il 21 novembre con la trasferta a Prato.

Tabellino della partita

Romagna RFC – Civitavecchia Rugby Centumcellae 57-0 (mete 6-0; primo tempo 19-0; punti conquistati 5-0)

Romagna RFC:Gallo, Giannuli, Bastianelli (30’ st Perju), Vincic, Tauro, Martinelli (24’ st Donati), Sergi, Maroncelli, Gigante (15’ st Scermino), Marini, Buzzone (10’ st Sgarzi), Cesari, Fantini (10’ st Pirini), Manuzi (30’ st Sparaventi), Lepenne (24’ st Coppola). A disp: Onofri,

All: Luci

Civitavecchia Rugby: Crinò, Nastasi, Bianco, Vender, Rossi, Nasello, Finizio, Onofri, Nocchi (5’ st Gentili), Auriemma, Fraticelli, Manuelli, Centracchio (3’ st Orabona), Orchi, Tichetti. A disp: Orlandi, Simeone, Rauco, Carabella, Olivieri, De Paolis

All: De Nisi

Arbitro:Daniele Pompa (CH).

Marcature:

Primo tempo: 16’ cp Giannuli (3-0), 23’ Giannuli (6-0), 28’ cp Giannuli (9-0), 33’ cp Giannuli (12-0), 39’ m Manuzi tr Gianuli (19-0)

Secondo tempo: 4’ m Buzzone tr Giannuli (26 ), 9’ cp Giannuli (29-0), 15’ st m Sergi tr Giannuli (36-0), 22’ m Manuzi tr Giannuli (43-0), 25’ m e tr Giannuli (50-0), 35’ m Scermino tr Giannuli (57-0)

Cartellini:33’ giallo Centracchio

Calciatori: Giannuli (Romagna RFC ) 11/11

Note: PLB Man of the Match: Erik Manuzi. 200 spettatori

Risultati – III giornata: Romagna RFC-Civitavecchia R.C 57-0, Cavalieri U.Prato Sesto-Pesaro Rugby 23-14, Unione R.Capitolina-R.Napoli Afragola22-3, Amatori R. Catania-R.Perugia (rinviata). Riposa Rugby Noceto

Classifica: Romagna e Capitolina 14, Cavalieri 10, Pesaro 7, Perugia, Noceto, Napoli, Civitavecchia, Amatori Catania 0