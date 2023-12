Sono stati inaugurati venerdì 22 dicembre i lavori di riqualificazione del centro civico di Rossetta, realizzati nel corso del 2023 nell’ambito di un complessivo intervento di ammodernamento e messa in sicurezza della piscina intercomunale e dei locali annessi.

Sono intervenuti i sindaci di Alfonsine Riccardo Graziani e Fusignano Nicola Pasi, l’assessore ai Lavori pubblici di Bagnacavallo Francesco Ravagli, la consigliera regionale Mirella Dalfiume e il presidente del Consiglio di Zona di Rossetta Massimo Mazzotti.

Il pomeriggio si è concluso con il concerto del gruppo Femme Folk e l’aperitivo offerto da Agis Fusignano, che gestisce la struttura per conto dei Comuni.

Gli interventi realizzati presso il centro civico di Rossetta rientrano in un progetto globale di riqualificazione dell’intero polo della piscina intercomunale, già interessata da lavori in primavera. Il progetto complessivo è stato finanziato per 300.000 euro dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando attività sportive della legge regionale 5/2018 e per 20.000 euro da fondi propri dei Comuni di Fusignano, Bagnacavallo e Alfonsine.